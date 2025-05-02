Сіньтун: О'Салліван – мій кумир, у дитинстві я дивився його матчі

Китаєць Чжао Сіньтун, який є суперником Ронні О'Саллівана в півфіналі чемпіонату світу зі снукера, дуже тепло висловився про англійського гравця. Він визнав, що в дитинстві захоплювався грою "ракети".

Слова Чжао передає Metro.co.uk.

"Зустріч із Ронні була б для мене величезною честю. Він мій кумир. У дитинстві я дивився безліч матчів за його участю. Зіграти з ним у півфіналі це буде неймовірний досвід. Я дуже вдячний Ронні за його підтримку. Його слова про мене дуже важливі для мене. Вони надають мені впевненості та сил у грі. Він мій улюблений гравець. Він демонструє неймовірний рівень майстерності та має неповторний стиль. Ронні – мій кумир. І у нас склалися гарні дружні стосунки", – сказав Сіньтун.

Зазначимо, що певний час вони навіть тренувалися разом і перебувають у дружніх стосунках. Ронні перед грою тепло відгукнувся про Чжао, назвавши його "чудовим гравцем".

О'Салліван і Чжао провели першу сесію вчора, 1 травня. Поки що рахунок рівний – 4:4. Півфінал триватиме до 17 переможних фреймів.

Нагадаємо, 49-річний Ронні 7 разів ставав переможцем World Snooker Championship. Перед цим турніром англієць не грав із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий. Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

У першому колі Ронні здолав Алі Картера, а в другому переграв Пан Цзюньсюя (13:4). У матчі за вихід у півфінал О'Салліван здолав Сі Цзяхуейя.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.