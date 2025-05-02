Рома готова продати Довбика назад в Жирону, але є нюанс

Жирона розглядає варіант із поверненням до клубу українського нападника Артема Довбика.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, Артем не виправдав очікувань у босів Роми, тому вони не проти продати його в Жирону.

Однак трансферу може завадити те, що "вовки" планують повернути всі гроші, витрачені за Артема, а каталонці навряд чи зможуть собі дозволити виділити 30,5 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що у Ромі визначилися зі списком недоторканних гравців, які точно не будуть продані за підсумками сезону 2024/25.

У список не потрапили капітан римлян Лоренцо Пеллегріні, з яким керівництво ніяк не може домовитися про новий контракт, а також український форвард Артем Довбик та узбецький нападник Ельдор Шомуродов. Останніх двох клуб готовий продати, якщо отримає "правильну пропозицію".

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти за Рому у всіх турнірах.