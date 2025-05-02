Кадилак визначився з першим пілотом на сезон-2026

Колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес, який наразі знаходиться без роботи, має стати першим гонщиком команди Формули-1 Кадилак, що виступатиме в чемпіонаті з наступного року.

Про це повідомляє видання Bild.

За інформацією видання угода з мексиканським пілотом була укладена ще кілька місяців тому. Офіційна презентація нового боліду має відбутися на найближчому Гран-прі Маямі, яке триває з 2 по 4 травня.

Кадилак має намір гучно про себе заявити на домашньому етапі в США. Напарником Переса в команді може стати саме американець Колтон Герта, який став наймолодшим переможцем гонки в ІндіКарі в історії.

Нагадаємо, що Команда Кадилак, яку очолює General Motors, стане одинадцятим учасником Формули 1 у 2026 році. Востаннє таке було рівно 10 років тому.

Раніше повідомлялося, що італійський автовиробник Феррарі уклав угоду з новою командою в пелетоні щодо постачання двигунів.