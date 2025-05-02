Відіграв всі 90 хвилин: Ярмолюк дізнався оцінку за переможний матч проти Ноттінгем Форест
Єгор Ярмолюк
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Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав пристойну оцінку за переможний матч своєї команди проти Ноттінгем Форест, який відбувся в межах 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку 7,1 бала.
Ярмолюк вийшов у стартовому складі "бджіл" і провів на полі усі 90 хвилин. Він віддав 78% точних передач та 2 ключових паси, здійснив 5 вдалих обведень з 7 та отримав жовту картку.
Для Брентфорда це друга поспіль перемога у чемпіонаті, у минулому турі "бджоли" обіграли Брайтон (4:2). Команда Томаса Франка наразі посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату з 49 очками в активі. Ноттінгем з 60 балами йде шостим.