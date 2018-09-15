Як Ліверпуль впевнено переміг Тоттенгем у АПЛ. ВІДЕО

У центральному матчі 5 туру чемпіонату Англії Ліверпуль переграв Тоттенгем.

На голи ліверпульців Джордіньо Вейналдума та Роберто Фіріміно, лондонці відповіли лише точним м’ячем Еріка Ламели наприкінці матчу, в компенсований арбітром час.

Ліверпуль переміг 2:1, набрав 15 очок та зміцнив лідерство. Тоттенгем з 9 пунктами залишився на п'ятій позиції.

Чемпіонат Англії, АПЛ

5-й тур

15 вересня

Тоттенгем - Ліверпуль 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Вейналдум, 0:2 - 54 Фірміно, 1:2 - 90+3 Ламела

Нагадаємо, Олександр Зінченко вперше у сезоні потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч АПЛ.

Раніше Ліверпуль найняв тренера із вкидання аутів.

Джерело - Чемпіон.