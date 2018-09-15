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Наша пісня гарна й нова: Фонсека працює за методичками Луческу?

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Наша пісня гарна й нова: Фонсека працює за методичками Луческу?

Наставник гірників Паулу Фонсека взявся виконувати старі пісні Мірча Луческу. Наставник Шахтаря почав рахувати непризначені пенальті у ворота його команди.

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"Цього року в іграх чемпіонату України було сім явних пенальті, які ми могли пробити. Та їх просто не давали Шахтарю. Ми не хочемо, щоб нам призначали пенальті, коли його там немає. Незалежно від результату, коли є пенальті, їх потрібно давати.

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Я не буду багато говорити про це, але те, що я бачу в інших матчах — мене дуже дивує. Я не можу мовчати. Наприклад, про останню гру Динамо — Карпати. Те, що відбувалося — це ганьба. Як я можу мовчати, коли бачу такі ситуації", - заявив Фонсека в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Шахтар співпрацюватиме з Ла-Лігою.

Джерело - Футбол.

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