Стало відомо, де Україна зіграє перший домашній матч відбору Євро-2020

Збірна України проведе перший домашній матч кваліфікації Євро-2010 у Львові.

Про це перед поєдинком Ліги націй Україна - Словаччина заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, повідомляє офіційний сайт ФФУ

"Львів - це неймовірне місто зі славетними футбольними традиціями, тут по-особливому вболівають за збірну, і Львів є надійною футбольною фортецею головної команди країни. Тому перший домашній поєдинок збірної в рамках відбору до Євро-2020 відбудеться на Арені Львів", - сказав Павелко.

Суперників по відбору Євро-2020 збірна України дізнається 2 грудня, коли відбудеться жеребкування.

Матчі перших двох турів кваліфікації Євро-2020 заплановано на період із 21-го по 26 березня 2019 року.

Нагадаємо, у другому турі Ліги Націй у Львові збірна України перемогла Словаччину.

Переможним для збірної України став гол з одинадцятиметрового Андрія Ярмоленка.

Джерело - Офіційний сайт ФФУ.