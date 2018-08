Роналду звернувся до уболівальників

Нападаючий туринського Ювентуса Кріштіану Роналду подякував уболівальникам за визнання його гола найкращим у сезоні.

Про це написав португалець на своїй сторінці в Twitter.

Спасибі всім, хто голосував за мене. Ніколи не забуду цей момент, особливо реакцію уболівальників на стадіоні, - підписав відео голу Кріштіану.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW