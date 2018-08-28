Циганик: Впевнений, що динамівці вийдуть в Лігу чемпіонів

Експерт телеканалу 2+2, Ігор Циганик, дав свій прогноз на матч Ліги Чемпіонів Динамо - Аякс.

Про це повідомляє bookmaker-ratings.com.ua.

"Я оптиміст – я вірю в Динамо. Можливо, скажуть, що це неправильно. Проте я налаштований оптимістично. Аякс на виїзді може бути іншою командою. Впевнений, що динамівці вийдуть в Лігу чемпіонів. Навіть ризикну передбачити підсумковий рахунок основного часу – 3:1".