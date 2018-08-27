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Леоненко не вірить, що Динамо може пройти Аякс у ЛЧ

Сьогодні 12:37 944 0
Леоненко не вірить, що Динамо може пройти Аякс у ЛЧ

Експерт програми Великий футбол на каналі Футбол 1 Віктор Леоненко не бачить за рахунок чого Динамо може пройти Аякс.

Про це розповів сам колишній гравець Динамо.

"Можна відігратися, тільки ось, чесно кажучи, не бачу, за рахунок чого. Випадкові голи можна забити, тим більше, акцент буде робитися на стандарти. Але по грі поки складно на щось розраховувати",- говорить Віктор.

"Голландці просто можуть зробити висновки і не давати супернику стандартів і кутових. Взагалі команд, які забивають зі стандартів, уже варто боятися, навіть якщо вони не грають - я маю на увазі, не показують нічого. Але ж з гри взагалі нічого не було створено, і ось це сумно", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, що в першому матчі Динамо поступилося з рахунком 1:3.

Матч відповідь відбудеться завтра, 28 серпня, в Києві. Початок матчу о 22.00.

Джерело - you tube.

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