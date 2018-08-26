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Жіноча збірна України - срібний призер ЧС з футзалу

Сьогодні 16:40 551 0
Жіноча збірна України - срібний призер ЧС з футзалу

У жіночому фіналі чемпіонату світу серед студентів зійшлися жіночі студентські збірні України та Росії. Ці команди вже зустрічались у рамках групового етапу.

Тоді підопічні Олега Шайтанова обіграли росіянок з рахунком 2:1 завдяки двом голам Юлії Дударчук. Тому, можна було сподіватись на щось подібне і тепер.

Однак, нашим сподіванням не судилося справдитись. Збірна Росії по ходу першого тайму взяла ініціативу в свої руки та почала шукати ключі до воріт Цикаленко. В одному з моментів воротар все-таки виявилась безсилою.

Віддамо належне українським футзалісткам, які не знітились та спробували одразу зрівняти рахунок, однак в атаці у підопічних Олега Шайтанова справи йшли не найкращим чином.

А на початку другого тайму у ворота Цикаленко влетів другий м’яч.  Отже, 0:2 на користь збірної Росії.

Таким чином, жіноча студентська збірна України посіла друге місце, з чим ми її і вітаємо.

Студентський Чемпіонат світу

Фінал

Жінки

26 серпня

Україна – Росія 0:2 (0:1)

Нагадаємо, українки обіграли збірну Франції у півфіналі ЧС.

Раніше, збірна України перемогла Канаду.

 

Джерело - АФУ.

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