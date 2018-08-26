Англійські ЗМІ не розуміють, чому Ярмоленка маринують на лавці запасних

Атакуючий півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко в грі з Арсеналом знову задовольнявся роллю запасного, що здивувало англійську пресу.

Про це повідомляє zbirna.com.

У вчорашньому дербі з Арсеналом (3:1), Андрій Ярмоленко в третій раз поспіль опинився поза стартовим складом Вест Гема. На полі футболіст збірної України з'явився на 75-й хвилині, замінивши Снодграсса.

Нічим особливим не відзначившись, окрім спроб загострити гру передачами, Ярмоленко знову отримав в Англії нормальну пресу. Більш того, Mirror, поки акуратно, але задала питання, чому Мануель Пеллегріні не дасть шанс українцю проявити себе зі стартових хвилин. Молотобойці поступилися в трьох перших турах АПЛ-2018/2019, і журналіст видання вважає, що для чилійця не минув час кадрових експериментів.

Від газети Андрій за свої 15 з хвостиком хвилин дій, отримав середню по команді шістку. Вище Дзеркало оцінило Фабьянскі (8), Карлоса Санчеса (7), Андерсона (7) і Арнаутовича (7).

Daily Mail увагу на роботі Ярмоленка не загострювала, зазначивши все ще вогкість перспективної команди Пеллегріні. Газета поставила українцю за хвилини з Арсеналом теж шістку.

Вона ж випала на рахунок нашого хлопця і від The ​​Telegraph. Вище виявилися все ті ж Фабьянскі (7), Андерсон (7) і Арнаутович (7).

Нагадаємо, що Бундесліга визнала гол Ярмоленка одним із найкрасивіших у минулому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко зустрівся у Лондоні з Ребровим.

Джерело - zbirna.com.