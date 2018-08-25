Мій профіль

Калініна перемогла в кваліфікації і вперше у кар'єрі проходить в основну сітку турніру Grand Slam

Вчора 22:45 1005
Збірна України у фіналі чемпіонату світу з футзалу. ВІДЕО
Вчора 13:55 4693
Ліга Європи: результати матчів плей-оф
Вчора 12:53 1970
Ломаченка нагородили поясом журналу The Ring. ФОТО
Вчора 11:27 1177
Українка вийшла у фінал кваліфікації US Open
Вчора 08:27 1868
Як Зоря вдесятьох билася проти Лейпцига. ВІДЕО
Вчора 08:04 2465
Мужики в меншості втримують нічию
23.08.2018 23:21 1179 1
Блоги
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою Phillip Hess
Сьогодні 12:30 1859
Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО
Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 12:00 2384
Історія одного вчинку: як вболівальник станцював гопак на матчі збірної СРСР. ВІДЕО
Історія одного вчинку: як вболівальник станцював гопак на матчі збірної СРСР. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:00 1217
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:02 Футбол Вулвергемптон розписав мирову з Манчестер Сіті. Інші матчі 3 туру АПЛ 82
16:42 Футбол Олександрія - Ворскла: стартові склади команд 162
16:30 Футбол Вольфсбург - Шальке. Інші матчі першого туру Бундесліги: відео онлайн-трансляція 114
16:20 Футбол Ігор Бурбас: Динамо залишилося утрясти деталі з оренди М'бая Ньянга 699
15:51 Футбол Тренер колишнього чемпіона світу заявив, що Ломаченко хоче битися у Великобританії 252
15:30 Футбол Зінченко посварився з Агуеро через П'ятова 1203
15:07 Футбол Екс-хавбек збірної Франції Діарра завершив кар'єру 157
14:50 Футбол Маркевич висловився щодо проблем Стрінича з серцем 701
14:37 Важка атлетика На Азіатських іграх пав найстаріший світовий рекорд у важкій атлетиці 422
14:11 Футбол Буено розповів про обставини переходу в Динамо 432
13:53 Футбол Зінченко в четвертий раз поспіль не потрапив у заявку Сіті 267
13:27 Футбол Ти міняєш команди частіше, ніж труси - уболівальники Наполі проти Ігуаїна 338
13:08 Футбол Раванеллі: Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх гравців зливає матчі - на наступний день вб'ю його 371
12:58 Баскетбол Черкаські Мавпи здійснили гучний трансфер 352
12:51 Футбол П'ятов емоційно висловився з приводу сепаратизму гравців Шахтаря 1901
12:30 Бокс В США боксер покинув ринг відразу після початку бою 1859
12:20 Бокс Вайлдер: Бій проти Ф'юрі виправдає очікування фанатів 230
12:00 Футбол Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО 2384
11:48 Теніс Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська дізналися імена своїх суперниць на старті US Open 432
11:41 Футбол Бразилець ззовні, а українець всередині: як Матеус Україну вітав. ФОТО 770
11:26 Теніс Світоліна отримала подарунок від російської тенісистки 1245
10:48 Футбол Каріус перейшов до Бешикташа 597
10:38 Баскетбол Захисник збірної України відкриє дитячу школу в Лос-Анджелесі 561
10:27 Футбол Бекхему загрожує великий штраф та позбавлення водійських прав 498
09:54 Футбол Захисника Динамо викликали в збірну Угорщини 374

Ігор Бурбас: Динамо залишилося утрясти деталі з оренди М'бая Ньянга

Сьогодні 16:20 699 0
Ігор Бурбас: Динамо залишилося утрясти деталі з оренди М'бая Ньянга

Динамо залишилося утрясти останні деталі щодо оренди екс-нападника Мілана Мбая Ньянга.

Про це повідомив журналіст телканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Трансфер сенегальця фактично залежить від результатів команди в кваліфікації в групу Ліги Чемпіонів. У разі невдачі з Аяксом у передню лінію доведеться шукати економ-варіант", - написав Бурбас.

Transfermarkt оцінює 24-річного форварда в 15 мільйонів євро.

У минулому році Торіно орендував Ньянга у Мілана із зобов'язанням викупу. На його рахунку 29 матчів, 4 голи і 3 асисти.

Нагадаємо, що перший матч проти Аякса в кваліфікаціїДинамо програло.

Раніше повідомлялося, що екс-гравець Динамо працюватиме експертом на каналі Футбол.

Джерело - Twitter Ігора Бурбаса.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()