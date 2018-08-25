Ігор Бурбас: Динамо залишилося утрясти деталі з оренди М'бая Ньянга

Динамо залишилося утрясти останні деталі щодо оренди екс-нападника Мілана Мбая Ньянга.

Про це повідомив журналіст телканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Трансфер сенегальця фактично залежить від результатів команди в кваліфікації в групу Ліги Чемпіонів. У разі невдачі з Аяксом у передню лінію доведеться шукати економ-варіант", - написав Бурбас.

Transfermarkt оцінює 24-річного форварда в 15 мільйонів євро.

У минулому році Торіно орендував Ньянга у Мілана із зобов'язанням викупу. На його рахунку 29 матчів, 4 голи і 3 асисти.

Нагадаємо, що перший матч проти Аякса в кваліфікаціїДинамо програло.

Раніше повідомлялося, що екс-гравець Динамо працюватиме експертом на каналі Футбол.

Джерело - Twitter Ігора Бурбаса.