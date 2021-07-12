It's going to Rome: реакція уболівальників на перемогу Італії на Євро-2020

Переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в історичній серії пенальті перемогла Англію та здобула титул чемпіона Європи.

Чемпіон зібрав для вас реакції уболівальників на тріумф підопічних Роберто Манчіні.

"Карма за те, що освистували під час усіх національних гімнів і всюди вели себе так зарозуміло. З цією командою Англія все одно нічого не виграє. Навіть Саутгейт нічого не може з цим вдіяти. Ніколи не повертайся "додому".

"Вітаю італійців! Ви найкращі в футболі вже 2 роки, але все ще відстаєте від Франції в сирі, їжі та вині... Для англійців... Все в порядку, ви не найкращі в футболі, але ви найкращі в... в... неважливо".

"Вболівальник збірної Англії. Вітаю з перемогою на Євро. Ви, хлопці, грали дуже добре. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на чемпіонаті світу. Насолоджуйтесь святкуванням".

"Прекрасна Італія заслужила виграти цей кубок і стати чемпіоном Євро!!! Вітаємо Прекрасну Італію. Прекрасна Англія дійсно добре виглядала в першому таймі, але в другому таймі прекрасна Італія домінувала в грі".

"Браво Італія. ! Протягом 120 хвилин вони були в тіні і, на мій погляд, заслужено перемогли. Мені дуже шкода Англію, особливо молодих хлопців, які не забили з пенальті. Мені хочеться обійняти кожного з них, особливо 19-річного Саку. Тримайте голову вище, хлопці".

"Ви хочете сказати, що після жарту, щодо проведення матчу (на користь Англії), і фантомного пенальті, який вибив Данію з фіналу, навіть після всього цього Англія щось виграла? Футбол повертається додому. Він дійсно їде додому. Коротка прогулянка додому, я б додав".

"Пекельний матч... Обидві команди грали неймовірно добре. Особливо Пікфорд, К'єлліні, Люк Шоу, Донарумма. Закономірність цього сезону - якщо ти повинен виграти важливий фінал, забий гол першим, а потім захищай його до кінця або програй. Не пощастило Англії. Він поїде в Рим".