Експрезидент Ювентуса може повернутись до клубу

Колишній президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі може повернутись в клуб через три роки.

Про це повідомляє Corriere Dello Sport.

Чинний власник Ювентуса, компанія Exor та її головний акціонер Джон Елканн, мають намір позбутись клубу, який став фінансовим тягарем.

Втім, бізнесмен не хоче просто продати Ювентус, оскільки є членом сім'ї Аньєллі, яка володіє туринцями з 1923 року. Елканн готовий укласти угоду зі своїм кузеном – Андреа.

Оскільки доля Елканна в клубі оцінюється у понад 700 мільйонів євро, сам Аньєллі не зможе собі дозволити таку купівлю і вже розпочав шукати інвесторів.

Нагадаємо, функціонер залишив пост президента Ювентуса у 2022 році на тлі скандалу із невідповідностями у трансферній діяльності команди та її фінансових звітах.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Ювентуса Ніко Ідальго помер у віці 32 років після боротьби з раком легень.