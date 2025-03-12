Колишній гравець Атлетико та Барселони міг очолити Шахтар
Донецький Шахтар запрошував на посаду головного тренера команди наставника турецького Еюпспора Арду Турана.
Про це повідомляє турецький журналіст Салім Манав.
Чемпіони України пропонували Турану очолити команда під час сезону, проте 38-річний фахівець відмовився: він хоче завершити поточну кампанію зі своєю нинішньою командою.
Еюпспор – новачок турецької Суперліги, який став головною сенсацією нинішнього сезону в турецькому футболі. Наразі команда посідає п’яте місце в турнірній таблиці національного чемпіонату.
Наприкінці січня в Еюпспор перейшов колишній капітан Шахтаря, Тарас Степаненко.
Туран очолює Еюпсор з квітня 2023 року. Це перший клуб у тренерській кар’єрі 38-річного фахівця. В якості гравця Туран виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.