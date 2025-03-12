Колишній гравець Атлетико та Барселони міг очолити Шахтар

Донецький Шахтар запрошував на посаду головного тренера команди наставника турецького Еюпспора Арду Турана.

Про це повідомляє турецький журналіст Салім Манав.

ÖZEL | Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'a teknik direktörlük için teklif yaptı. Fakat sonuç alamadı.



• Arda Turan sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak. @ajansspor #yüzdeyüz pic.twitter.com/UgSKXRSFuD — Salim Manav (@Salimmanav) March 11, 2025

Чемпіони України пропонували Турану очолити команда під час сезону, проте 38-річний фахівець відмовився: він хоче завершити поточну кампанію зі своєю нинішньою командою.

Еюпспор – новачок турецької Суперліги, який став головною сенсацією нинішнього сезону в турецькому футболі. Наразі команда посідає п’яте місце в турнірній таблиці національного чемпіонату.

Наприкінці січня в Еюпспор перейшов колишній капітан Шахтаря, Тарас Степаненко.

Туран очолює Еюпсор з квітня 2023 року. Це перший клуб у тренерській кар’єрі 38-річного фахівця. В якості гравця Туран виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.