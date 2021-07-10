Бонуччі: Три роки тому вихід у фінал Євро здавався утопією

Перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік значно допомогло збірній Італії.

Про це заявив захисник "Адзуррі" Леонардо Бонуччі.

"Три роки тому вихід у фінал здавався утопією, але зайвий рік досвіду допоміг нам. Наявність великої кількості талантів в півзахисті значно спростило весь наш шлях. Іммобіле і Белотті повинні зберігати спокій", - заявив захисник.

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"Коли вони не забивають, їх критикують, але вони дуже важливі в плані командної роботи. Це ми повинні виводити їх на позиції для результативного удару. У будь-якому випадку вони віддадуть всі сили і можуть зіграти вирішальну роль", - сказав Бонуччі.