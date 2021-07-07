Бонуччі: Перемога над Іспанією - це найважливіша гра, яка в мене коли-небудь була

Захисник збірної Італії та Ювентуса Леонардо Бонуччі емоційно відреагував на тріумф над Іспанією в півфіналі чемпіонату Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Це найважча гра, яка в мене коли-небудь була. Я вдячний Іспанії за те, як вони себе показали. Але цей склад Італії має серце, рішучість і здатність переживати важкі моменти, зокрема, лотерею у пенальті. За це ми й були нагороджені. Перемога, заради якої ти мусиш страждати, завжди є найприємнішою.

Актуально: Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (по пенальті 4:2). Огляд матчу

Залишився ще один сантиметр. Лише один сантиметр… Те, що ми вже зробили – це неймовірно, однак ми не можемо зупинитись на цьому. За п'ять днів ми зіграємо у фіналі, тому повинні бути голодними і готовими на самопожертву, щоб через багато років повернути цей трофей додому", – цитує Бонуччі.