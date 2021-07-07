Доннарумма: Я був спокійний перед серією пенальті

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма оцінив перемогу у серії пенальті у півфіналі Євро-2020 проти команди Іспанії.

Про це розповів сам футболіст.

"Я був спокійний перед серією пенальті, тому що знав, що здатний допомогти команді. Я хочу подякувати всім, оскільки зараз ми всього в одному кроці від втілення мрії. Іспанія дуже сильна, але нинішній склад Італії відважний і ніколи не здається.

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Іспанія доставила нам сьогодні багато проблем своїм контролем м'яча, але, думаю, ми заслуговуємо грати у фіналі. Зараз я не хочу про нього говорити, я хочу насолодитися моментом. Будемо думати про фінал, коли знадобитися", - розповів Доннарумма.