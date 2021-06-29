Маліновський: Збірна України повинна грати швидко

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський оцінив суперника по 1/8 фіналу Євро-2020, збірну Швеції.

Про це розповів сам футболіст.

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"Хороша команда, якщо в загальному брати. Середина поля - вони дуже агресивні в відборі, здорово пресингують і не дають багато часу на роздуми.

Я знаю Альбіна Екдаля, що грає в Сампдорії. Він - хороший футболіст. Ми повинні грати швидко, щоб не давати їм шансів відбирати м'яч і виходити в контратаки", - сказав Маліновський в ефірі Футбол 1.