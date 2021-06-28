Чехія - Данія: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, 1/4 фіналу 3 липня, 2021 Чехія - Данія Стадіон: Олімпійський, Баку

3 липня, в Баку на стадіоні Олімпійський відбудеться поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Чехії та Данії.

Чехія

Збірна Чехії почала шлях на Євро-2020 з перемоги над Шотландією (2:0). Далі вони зіграли внічию з Хорватією (1:1), і в матчі за перше місце в групі D поступилися Англії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Ярослава Шилгави святкували несподівану вікторію з рахунком (2:0) над Нідерландами. У цьому поєдинку важливу роль зіграв головний арбітр зустрічі, який видалив на 58 хвилині центрального захисника суперників Маттеуса Де Лігта.

Напередодні старту Євро-2020 збірна Чехії вважалася в деякому роді "темною конячкою" турніру. Ніхто не очікував від підопічних них будь-яких звершень, а рядовий уболівальник і зовсім пророкував їм останнє місце в своїй групі. Але у чехів дійсно підібралася міцна команда, хоч і позбавлена зірок футболу, зате укомплектована добротними міцними гравцями.

Заявка команди

Воротарі: Алеш Мандоус (Сігма), Томащ Вацлік (Севілья), Іржі Павленка (Вердер).

Захисники: Томаш Калас (Брістоль Сіті), Ондржей Челюстка (Спарта), Якуб Брабец (Вікторія Плзень), Ян Боржил, Давід Зіма (обидва – Славія), Владімір Коуфал (Вест Гем), Павел Кадержабек (Гоффенгайм), Алеш Матею (Брешіа).

Півзахисники: Владімір Даріда (Герта), Томаш Соучек (Вест Гем), Алекс Крал (Спартак Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (усі – Славія), Антонін Барак (Верона), Якуб Пешек (Ліберец).

Нападники: Патрік Шик (Баєр), Міхал Крменчік (ПАОК), Матей Відра (Бернлі), Томаш Пекхарт (Легія).

Данія

Підопічні Каспера Г'юлманда грають в класний комбінаційний футбол, багато атакують, але іноді провалюються в обороні і поступаються далеко не найсильнішому супернику.

Стартували на чемпіонаті Європи з футболу данці вкрай невдало, почавши з двох поразок поспіль від Фінляндії (0:1) і Бельгії (1:2). У заключному матчі групової стадії скандинави зібралися, розгромивши Росію з рахунком 1:4. І тільки завдяки різниці забитих і пропущених голів їм вдалося пробитися в раунд плей-оф, де в 1/8 фіналу була рознесена в друзки збірна Вельсу (0:4).

Заявка команди

Воротарі: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Евертон), Фредерік Реннов (Шальке).

Захисники: Матіас Йоргенсен, Ніколай Бойлесен (обидва - Копенгаген), Сімон К'єр (Мілан), Андреас Крістенсен (Челсі), Яннік Вестергор (Саутгемптон), Йоахім Аннерсен (Фулгем), Даніель Васс (Валенсія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе), Йоакім Мехле (Аталанта).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Інтер), Томас Ділейні (Боруссія Д), П'єр-Еміль Хейбьерг (Тоттенгем), Матіас Йенсен, Крістіан Нергор (обидва - Бредфорд), Андерс Крістіансен (Мальме).

Нападники: Каспер Дольберг (Ніцца), Йонас Вінн (Копенгаген), Андреас Корнеліус (Парма), Мартін Брейтуейт (Барселона), Роберт Сков (Гоффенгайм), Міккель Дамсгор (Сампдорія), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).

Чемпіонати Європи

Після розпаду Чехословаччини в 1993 році збірна Чехії не пропустила жодного чемпіонату Європи.

Чехословаччина виграла континентальну першість в 1976 році. Через 20 років збірна незалежної Чехії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, в якому поступилася Німеччині. Чехи грали також в півфіналі Євро-2004 і чвертьфіналі Євро-2012

Найкращий результат на Євро: перемога (1976, Чехословаччина)

Данія вдев'яте вийшла на чемпіонат Європи, але лише вдруге за чотири останніх спроби.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1992)

Історія протистоянь

Команди між собою зіграли 11 матчів у яких Чехія виграла 3 поєдинки при 2-х вікторіях Данії та 6-ти нічиїх. Востаннє команди грали між собою 2016 року у контрольному матчі і тоді поєдинок завершився нічиєю 1:1.

Цифри та факти

• У плей-оф чемпіонату Європи данці востаннє грали 2004 року, коли поступилися Чехії 0:3 у чвертьфіналі;

• На Євро-2016 збірна Чехії посіла останнє місце у своїй групі, набравши лише одне очко;

• Данія виграла Євро-1992 року, в 1964-му посіла четверте місце, а в 1984-му дійшла до півфіналу;

• Чехія не пропустила жодного ЄВРО після розпаду Чехословаччини в 1993 році;

• Патрік Шик на цьому Євро забив уже 4 голи.

Прогноз букмекерів

Збірна Данії є фаворитом матчу, на перемогу цієї команди можна поставити з коефіцієнтом 2,18. А от тріумф Чехії оцінюють у 3,75. нічия - 3,30

Прогноз Чемпіона

Перемога Данії 1:0