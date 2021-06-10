Україна проти Росії: порівнюємо національні збірні

Джерело - Чемпiон.

Уже за кілька днів збірна України стартує у фінальному турнірі Євро-2020. Суперниками на груповому етапі у команди Андрія Шевченка будуть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Звісно, усі ми сподіваємося, що наша національна збірна вийде з групи і цей перелік збільшиться. Ми уже писали про те, що є варіанти при яких "синьо-жовті", можуть зіграти проти національної команди країни-агресора. Це була б суперпринципова зустріч, яка б не залишила байдужим нікого. Тому ми вирішили порівняти команди.

Ціна

За версією Transfermarkt, вартість складу збірної України дещо більша, ніж Росії, і становлять 197,2 млн євро (17-е місце з 24 збірних). Вартість наших трьох гравців складає 40% вартості всього складу. Це Маліновський (30 млн), Зінченко (25 млн) і Циганков (25 млн).

Склад російської команди 190,8 млн євро. Це 18-е місце з 24 збірних на цьому турнірі. Головін, Фернандес і Міранчук разом коштують 59 млн (28, 16 і 15 млн відповідно).

Клуби

Найбільше клубне представництво в збірній Росії у гравців Зеніта - шість осіб (Караваєв, Жирков, Кузя, Оздоєв, Мостовий, Дзюба). В України велика гвардія гравців з двох клубів - київського Динамо (10) і Шахтаря (7).

Легіонери

Тут перевага на боці української збірної. У нас вісім футболістів виступають у Європі: Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Маліновський (Аталанта, Італія), Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Зубков (Ференцварош, Угорщина), Соболь (Брюгге, Бельгія), Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Безус і Яремчук (обидва - Гент, Бельгія).

У складі збірної Росії чотири гравці з Європи: Кудряшов (Антальяспор, Туреччина), Головін (Монако, Франція), Черишев (Валенсія, Іспанія) і Міранчук (Аталанта, Італія).

Історія на Євро

Для збірної Росії це буде шостий виступ на чемпіонатах Європи. Найкращий результат був досягнутий у 2008 році, коли під керівництвом Гуса Гіддінка вона завоювала бронзові медалі.

Для України це третій фінальний етап поспіль і третій в історії. У 2012 році українці були господарям турніру, але не змогли вийти з групи. Провальним можна вважати і турнір 2016-го, програвши три гри із загальним рахунком 0:5, наша команда покинула Євро в якості найгіршої збірної турніру.

Останні ігри

2021 року Україна видала чотири поспіль нічиї з рахунком 1:1 - з Францією, Фінляндією і Казахстаном у відбірковому раунді ЧС-2022 і з Бахрейном в товариському матчі. Перед стартом Євро-2020 команда Шевченка виграла у Північній Ірландії (1:0), та знищила Кіпр.

Для наших неблагополучних сусідів цей рік почався з перемог над Мальтою (3:1) і Словенією (2:1) у кваліфікації ЧС-2022, але після двох успіхів команда була зупинена Словаччиною (1: 2), яка позбавила Росію першого місця в групі. В останніх двох зустрічах перед стартом на чемпіонаті Європи збірна Росії зіграла внічию з Польщею (1:1) і переграла Болгарію (1:0).