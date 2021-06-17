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Чемпіонат Європи 2020, Група А 20 червня, 2021 Швейцарія - Туреччина Стадіон: Олімпійський, Баку

У неділю 20 червня у Баку на Стадіоні Олімпійський відбудеться поєдинок 3-го туру групи А чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зустрінуться національні збірні Швейцарії та Туреччини.

Швейцарія

Якщо за перший матч - проти Вельсу - швейцарську збірну можна було похвалити і поскаржитися на невезіння, то протистояння з італійцями в Римі стало тотальним розчаруванням. Підопічні Володимира Петковича, набравши один бал, поставили себе в ситуацію, в якій обов'язково необхідно обігравати суперника, який ще очок не набирав. Але варто зауважити, що ця збірна Італії є одним із фаворитів усього Євро-2020. Чого не скажеш про Туреччину. У Швейцарії великі шанси на успіх в цьому поєдинку.

Заявка команди

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія Менхенгладбах), Івон Мвого (ПСВ), Йонас Омлін (Монпельє).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Дортмунд), Лоріс Беніто (Бордо), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Кевен Мбабу (Вольфсбург), Бечір Омерагіч (Цюріх), Рікардо Родрігес (Торіно), Сильван Відмер (Базель), Фабіан Шер (Ньюкасл ), Джордан Лотомба (Ніцца), Ерай Джюмерт (Базель).

Півзахисники: Граніт Джака (Арсенал), Деніс Закарія (Боруссія Менхенгладбах), Ремо Фройлер (Аталанта), Джібріль Соу (Айнтрахт Франкфурт), Адмір Мехмеді (Вольфсбург), Джердан Шакірі (Ліверпуль), Рубен Варгас (Аугсбург), Стівен Цубер (Айнтрахт Франкфурт), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз).

Нападники: Брель Емболо (Боруссія Менхенгладбах), Маріо Гавранович (Динамо Загреб), Харіс Сеферович (Бенфіка).

Туреччина

Турецька збірна робить все від себе залежне, щоб стати одним з головних розчарувань поточного чемпіонату Європи. У матчі проти італійської команди Туреччина абсолютно нічого цікавого не показала в атаці і абсолютно заслужено зазнала розгромної поразки. Реабілітації в битві з валлійцями не вийшло - команда Шенола Гюнеша знову заслужено програла. Та і взагалі незрозуміло внаслідок чого турки збираються здобувати залікові бали.

Заявка команди

Воротарі: Мерт Гюнок (Істанбул Башакшехір), Угурджан Чакир (Трабзонспор), Алтай Байиндир (Фенербахче)

Захисники: Зекі Челік (Лілль), Мерт Мулдюр (Сассуоло), Меріх Демірал (Ювентус), Озан Кабак (Ліверпуль), Чаглар Сеюнджю (Лестер), Каан Айхан (Сассуоло), Умут Мераш (Гавр), Ридван Їлмаз (Бешикташ)

Півзахисники: Дорухан Токез (Бешикташ), Ірфан Кахведжи (Бехірбехайм), Окай Йокушлу (Вест Бромвіч), Оркун Кекчю (Феєнорд), Озан Туфан (Фенербахче), Тайлан Антальяли (Галатасарай), Хакан Чалханоглу (Мілан), Юсуф Язиджи (Лілль).

Нападники: Бурак Йильмаз (Лілль), Енес Юнал (Хетафе), Халіл Дервишоглу (Галатасарай), Кенан Караман (Фортуна Дюссельдорф), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Дженгиз Юндер (Лестер), Абдюлкадир Емюр (Трабзонспор).

Чемпіонати Європи

Збірна Швейцарії вп'яте грає у фінальній частині ЄВРО. Всі п'ять були в рамках семи останніх чемпіонатів Європи.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016)

Збірна Туреччини бере участь у фінальній стадії Євро вп'яте. Вперше на чемпіонаті Європи команда зіграла 1996 року. Турки дійшли до чвертьфіналу Євро-2000 і до півфіналу Євро-2008, проте Євро-2004 і Євро-2012 відбулися без цієї команди.

Найкращий результат на Євро: півфінал (2008)

Історія протистоянь

Команди провели між собою 15 матчів. Турки виграли вісім, швейцарці - чотири.

Цифри та факти

• Тільки перемога залишить Швейцарії шанси на вихід в плей-оф;

• Туреччина виграла у Швейцарії два останні матчі, забивши в них шість голів;

• Суперники зустрічалися на Євро-2008: Туреччина здобула тоді вольову перемогу з рахунком 2:1;

• На тому турнірі турки вийшли в плей-оф з другого місця і завоювали "бронзу", Швейцарія стала останньою в групі;

• В офіційних матчах перевага у Туреччині: п'ять перемог, дві поразки, два нічийних результати;;

• Після двох турів у Швейцарії одне очко, турки програли обидва свої матчі і не забили на турнірі жодного м'яча.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Швейцарії фаворитом матчу. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,68. Натомість коефіцієнт букмекерів на перемогу Туреччини - 5,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Швейцарії 1:0