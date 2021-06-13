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Чемпіонат Європи 2020, Група А 16 червня, 2021 Туреччина - Вельс Стадіон Олімпійський, Баку

Другий тур групового раунду Євро-2020 розпочнеться матчем Туреччина - Вельс.

Туреччина

Турки без шансів поступилися збірній Італії у стартовому матчі чемпіонату Європи, хоча більшість експертів вважали, що вони здатні дати бій "скуадра адзурі". Збірна Туреччина не могла нічого створити біля воріт суперника і цілком заслужено поступилася. Але ще нічого не втрачено. І матч проти Вельсу у багато чому буде вирішальним, адже саме валлійці і швейцарці будуть їхніми головними конкурентами на друге місце в групі.

Заявка команди

Воротарі: Мерт Гюнок (Істанбул Башакшехір), Угурджан Чакир (Трабзонспор), Алтай Байиндир (Фенербахче)

Захисники: Зекі Челік (Лілль), Мерт Мулдюр (Сассуоло), Меріх Демірал (Ювентус), Озан Кабак (Ліверпуль), Чаглар Сеюнджю (Лестер), Каан Айхан (Сассуоло), Умут Мераш (Гавр), Ридван Їлмаз (Бешикташ)

Півзахисники: Дорухан Токез (Бешикташ), Ірфан Кахведжи (Бехірбехайм), Окай Йокушлу (Вест Бромвіч), Оркун Кекчю (Феєнорд), Озан Туфан (Фенербахче), Тайлан Антальяли (Галатасарай), Хакан Чалханоглу (Мілан), Юсуф Язиджи (Лілль).

Нападники: Бурак Йильмаз (Лілль), Енес Юнал (Хетафе), Халіл Дервишоглу (Галатасарай), Кенан Караман (Фортуна Дюссельдорф), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Дженгиз Юндер (Лестер), Абдюлкадир Емюр (Трабзонспор).

Вельс

Вельс не зміг втримати перемогу у матчі проти Швейцарії і тепер ці дві команди ділять друге місце в групі А. Валлійці чудово провели Євро-2016 дійшовши півфіналу і заробити бронзові медалі. Однак, після такого тріумфу "дракони" дещо здали і не змогли кваліфікуватися на чемпіонат світу 2018. Як показала стартова гра, то команда Раяна Гіггза здатна поборотися, як мінімум, за вихід з групи.

Заявка команди

Воротарі: Вейн Геннессі (Кристал Пелас), Деніел Ворд (Лестер), Адам Девіс (Сток Сіті).

Захисники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паулі), Бен Девіс (Тоттенгем), Джо Родон (Тоттенгем), Кріс Мефем (Борнмут), Кріс Гантер (Чарльтон), Ріс Норрінгтон-Девіс (Шеффілд Юнайтед), Неко Вільямс (Ліверпуль), Коннор Робертс (Свонсі), Бен Кабанго (Свонсі).

Півзахисники: Джо Аллен (Сток Сіті), Ітан Ампаду (Челсі), Меттью Сміт (Манчестер Сіті), Джонатан Вільямс (Кардіфф Сіті), Аарон Ремзі (Ювентус), Джо Моррелл (Лутон Таун), Гаррі Вілсон (Ліверпуль), Девід Брукс (Борнмут), Ділан Девітт (Манчестер Юнайтед), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Джордж Томас (Квінз Парк Рейнджерс).

Форварди: Гарет Бейл (Реал), Кіффер Мур (Кардіфф Сіті), Деніел Джеймс (Манчестер Юнайтед), Тайлер Робертс (Лідс).

Чемпіонати Європи

Збірна Туреччини бере участь у фінальній стадії Євро вп'яте. Вперше на чемпіонаті Європи команда зіграла 1996 року. Турки дійшли до чвертьфіналу Євро-2000 і до півфіналу Євро-2008, проте Євро-2004 і Євро-2012 відбулися без цієї команди.

Найкращий результат на Євро: півфінал (2008)

Збірна Вельсу вдруге поспіль грає на чемпіонаті Європи. Вона дебютувала у фінальній стадії ЄВРО-2016 і виграла групу, випередивши Англію, Словаччину та Росію.

Найкращий результат на Євро: півфінал (2016)

Історія протистоянь

Команди 6 разів грали між собою. Статистика очних зустрічей на користь валлійської команди, яка тричі перемагала суперників при двох поразках і одному нічийному рахунку.

Цифри та факти

• Склад збірної Туреччини є наймолодшим на Євро-2020 - 24 роки і 353 дні. ;

• Збірна Вельсу вдруге поспіль зіграє у фінальній стадії Євро після дебюту у 2016 році;

• Збірна Туреччини програла усі стартові матчі на великих турнірах. 7 поразок у 7 матчах;

• Збірна Вельсу вже грала в Баку в першому турі зі Швейцарією (1:1) ;

• Туреччина брала участь у фінальній стадії ЄВРО чотири рази і двічі виходила в плей-оф;

• Останній матч команд відбувся 20 серпня 1997 року рамках кваліфікації ЧС-1998. Турки в Стамбулі взяли гору з рахунком 6:4.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Велесу аутсайдером. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 3,30. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Туреччини - 2,48.

Прогноз Чемпіона

Перемога Вельсу 2:1