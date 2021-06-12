 Італія розгромила Туреччину і заявила про свої амбіції на Євро-2020 | Блоги | Champion.com.ua
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Італія розгромила Туреччину і заявила про свої амбіції на Євро-2020

Сьогодні 11:00 Стас Лысак 154 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:3
Італія розгромила Туреччину і заявила про свої амбіції на Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Євро-2020 офіційно стартувало. Турнір розпочався з цікавого матчу Туреччина - Італія.

Звісно італійці підходили до поєдинку в якості фаворитів, проте від турків багато хто чекав на сенсацію, якої не відбулося.

Після яскравого перформансу на Стадіо Олімпіко європейське свято футболу розпочалося!

Вже з перших хвилин стало зрозуміло, яким чином розподілилися сили на полі. Італія насідала на ворота суперника активно і на 18-й хвилині матчу стався перший небезпечний момент. Інсіньє класно обігрався з Беррарді у стінку і вийшов на ударну позицію, але трохи не докрутив м'яч у дальній кут.

Італійці не зупинилися і через 4 хвилини ще раз ледь не відкрили рахунок у матчі. Інсіньє класно подав з кутового, К'єлінні пробивав у дальній кут, але Чакир врятував свою команду.

Збірна Туреччини продовжувала грати від захисту, час від часу втікаючи у контратаки, які не доходили до удару.

Наприкінці першого тайму стався дійсно суперечливий епізод у штрафному майданчику турків. Спінаццола прострілював з лівого флангу і влучив у руку захиснику. Італійці сигналізували про це арбітру, але свисток судді промовчав і навіть після перегляду ВАР його рішення не змінилося.

На цьому завершився перший тайм. Абсолютне домінування збірної Італії на полі, але нулі на табло.

По перерві обидва тренери зробили по заміні і вже через 8 хвилин після початку другої половини гри збірна Італії відкрила рахунок у матчі. Барелла виконав класну передачу на фланг на Берарді. Доменіко прострілював у центр і влучив у Демірала, який зрізав м'яч у свої ворота.

Після першого голу гра стала набагато цікавішою, збірна Туреччини вийшла з низького блоку оборони і почала відкривати зони для контратак італійців.

На 66-й хвилині збірна Італії подвоїла рахунок у матчі. Спінаццола отримав пас у штрафному майданчику і пробивав з льоту, але Чакир відбив м'яч пред собою. Іммобіле був першим на підборі і відправив снаряд у порожні ворота.

Після другого голу Італія перестала активно атакувати, віддавши м'яч супернику. Збірна Туреччина не могла нічого створити біля воріт суперника, а от італійці спромоглися забити третій гол. Жоржиньо перехопив пас Чакира і відразу відмінною передачею вивів на ударну позицію Інсіньє. Лоренцо точно пробив в дальній кут.

Надалі італійці почали грати в економ режимі і довели справу до перемоги.

Абсолютно заслужений тріумф "Сквадра Адзурри" на старті Євро, який демонструє усім, що збірна Італії буде боротися за перемогу на турнірі.

Для збірної Туреччини на цьому ЧЄ не завершується. Надалі їх чекає боротьба за вихід у плей-оф з валлійцями та швейцарцями, які проведуть свій поєдинок сьогодні.

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