Євро-2020. Збірна Італії розгромила Швейцарію та першою вийшла до плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в Римі у другому турі Євро-2020 обіграла національну команду Швейцарії.

Італійці підходили до цього поєдинку у якості безперечного фаворита, а от збірній Швейцарії після нічиєї з валлійцями потрібно було боротися за залікові пункти.

Збірна Італії з перших хвилин заволоділа ініціативою і почала створювати моменти біля воріт суперника.

Перший такий стався на 10-й хвилині. Спінацолла прорвався лівим флангом і навішував у штрафний майданчик, Іммобіле пробивав головою, але м'яч трохи вище воріт пішов.

Вже через 8 хвилин італійці відкрили рахунок. Пішла подача з кутового, К'єлінні боровся у штрафному майданчику і в підсумку розстрілював Зоммера з декількох метрів. Капітан збірної Італії не схибив. Проте суддя зафіксував гру рукою після підказки ВАР арбітра і скасував гол.

Через декілька хвилин капітан збірної Італії отримав ушкодження. Джорджо К'єлінні змінив Франческо Ачербі.

І вже в наступній атаці італійці все ж таки відкрили рахунок у матчі. Берарді увірвався у штрафний майданчик, обійшов Родрігеса і прострілив на Локателлі, який опинився один перед порожніми воротами збірної Швейцарії.

Швейцарці відповідали поодинокими контратаками, які не призводили до небезпечних ударів. Шакірі класно по центру проривався, видав хороший пас на Родрігеса, який прострілював у центр, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

Італія ж продовжувала насідати та створювати гостроту біля воріт суперника. Спінаццола втікав лівим флангом на ворота суперника і вирішив сам пробити, але трохи не влучив у дальній кут.

Перший тайм завершився за мінімальної переваги господарів, хоча італійці мали можливості збільшити рахунок в матчі.

І на початку другої половини збірна Італії подвоїла свою перевагу. Локателлі отримав м'яч перед штрафним майданчиком і наважився на удар, м'яч зачепив ногу захисника і залетів у дальній кут воріт.

Після другого голу гравці збірної Італії вже не так активно йшли вперед, а збірна Швейцарії активізувалася. Ельведі видав хороший пас на Цубера, який пробивав у ближній кут воріт, але Доннарума врятував свою команду. З добиванням італійський голкіпер також впорався.

Проте атаки збірної Швейцарії почали призводити до небезпечних контрнаступів італійців. Іммобіле з глибини поля отримав передачу на хід, Чіро підробив м'яч, втік від Ельведі, увійшов до штрафного майданчика і пробив в правий кут воріт, м'яч пролетів поруч зі штангою.

Через декілька хвилин Іммобіле знову мав хорошу можливість забити. К'єза видав класну передачу на форварда в штрафний майданчик, але Чіро знову пробив повз ворота.

Однак італійський нападник все ж забив свій гол і довів рахунок до розгромного. Іммобіле наважився на удар з-за меж штрафного майданчика і влучив точно у дальній кут. Зоммер дотягнувся до м'яча, але врятувати свою команду не зміг.

Збірна Італії здобула другу перемогу поспіль з рахунком 3:0 та першою оформила путівку до плей-оф. А швейцарська команда тепер буде вирішувати свою долю в матчі проти Туреччини, яка раніше поступилася валлійцям.