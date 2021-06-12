Швейцарія та Вельс не виявили сильнішого на Євро-2020

У другому таймі зустрічі команди обмінялися забитими голами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 червня, у матчі першому туру групи А чемпіонату Європи з футболу збірна Швейцарії зустрічалася з Вельсом.

У першому таймі матчу голкіпери обох команд по разу рятували від пропущеного голу. На початку другого тайму матчу Швейцарія вийшла вперед - відзначився Емболо, який вміло замкнув подачу з кутової позначки. А на 74-ій хвилині Мур зрівняв рахунок - 1:1.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група А

1 тур, 12 червня

Вельс - Швейцарія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Емболо, 1:1 - 74 Мур

Вельс: Ворд - Робертс, Родон, Девіс, Мефам - Морелл, Аллен, Ремсі (Ампаду, 90+3) - Бейл, Мур, Джеймс (Брукс 75)

Швейцарія: Зоммер - Ельведі, Аканджі, Шер - Мбабу, Джака, Фройлер, Родрігес - Шакірі (Закарія 66) - Сеферович (Гавранович, 84), Емболо

Попередження: Мур 47 - Шер 30, Мбабу 63

Нагадаємо, збірна Італії перемогла Туреччину на старті Євро-2020.