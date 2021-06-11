Євро-2020. Туреччина - Італія: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Туреччини та Італії зіграють у матчі-відкритті Євро-2020. Гра відбудеться в п'ячтницю, 11 червня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок о 22:00 за київським часом.

Туреччина - Італія: анонс і прогноз на матч

Пряма трансляція на телеканалах: Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Туреччина - Україна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншому матчі першого туру в групі A Вельс у Баку зіграє зі Швейцарією. Гра відбудеться в суботу, 12 червня, о 16:00.

Нагадаємо, збірна України на старті євро зіграє проти збірної Нідерландів. Гра синьо-жовтих розпочнеться о 22:00, 13 червня.