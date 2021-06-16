Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії зіграє з командою Швейцарії в другому турі групи A на Євро-2020. Матч відбудеться в середу, 16 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Італія - Швейцарія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У стартових поєдинка чемпіонату Європи італійці розгромили Туреччину (0:3), а швейцарці не втримали перемогу над валійцями (1:1).

В іншій грі квартету Туреччина зіграє з Вельсом.