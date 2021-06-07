Вельс - Швейцарія: анонс і прогноз на матч у групі A чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група A 12 червня, 2021 Вельс - Швейцарія Стадіон Олімпійський, Баку

12 червня в Баку на стадіоні Олімпійський відбудеться поєдинок 1-го туру групи A Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Вельсу і Швейцарії.

Вельс

Вельс чудово провів Євро-2016. Валлійці змогли дійти до півфіналу і заробити бронзові медалі. Однак, після такого тріумфу "дракони" повністю провалили відбір і не змогли кваліфікуватися на Чемпіонат світу 2018 в Росії. Проте, Раян Гіггз зміг вивести свою команду на Євро-2020 з другого рядка в групі відбіркового циклу. Це стало можливим завдяки відмінній грі "драконів" у домашніх матчах, де вони не програють з 2018 року. Але, їх перспективи на континентальному турнірі досить туманні.

Заявка команди

Воротарі: Вейн Геннессі (Кристал Пелас), Деніел Ворд (Лестер), Адам Девіс (Сток Сіті).

Захисники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паулі), Бен Девіс (Тоттенгем), Джо Родон (Тоттенгем), Кріс Мефем (Борнмут), Кріс Гантер (Чарльтон), Ріс Норрінгтон-Девіс (Шеффілд Юнайтед), Неко Вільямс (Ліверпуль), Коннор Робертс (Свонсі), Бен Кабанго (Свонсі).

Півзахисники: Джо Аллен (Сток Сіті), Ітан Ампаду (Челсі), Меттью Сміт (Манчестер Сіті), Джонатан Вільямс (Кардіфф Сіті), Аарон Ремзі (Ювентус), Джо Моррелл (Лутон Таун), Гаррі Вілсон (Ліверпуль), Девід Брукс (Борнмут), Ділан Девітт (Манчестер Юнайтед), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Джордж Томас (Квінз Парк Рейнджерс).

Форварди: Гарет Бейл (Реал), Кіффер Мур (Кардіфф Сіті), Деніел Джеймс (Манчестер Юнайтед), Тайлер Робертс (Лідс).

Швейцарія

Національна збірна Швейцарії змогла вийти у фінальну частину чемпіонату Європи з першого місця в кваліфікації, обійшовши такі команди, як Данія, Ірландія, Грузія і Гібралтар. На попередньому Євро швейцарці зупинилися на стадії 1\8 фіналу, поступившись Польщі по пенальті. Чемпіонат світу в Росії теж завершився на даній стадії. Проте, команда Володимира Петковича має дуже гідний і злагоджений склад, який знову зобов'язаний виходити в плей-оф великого турніру.

Заявка команди

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія Менхенгладбах), Івон Мвого (ПСВ), Йонас Омлін (Монпельє).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Дортмунд), Лоріс Беніто (Бордо), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Кевен Мбабу (Вольфсбург), Бечір Омерагіч (Цюріх), Рікардо Родрігес (Торіно), Сильван Відмер (Базель), Фабіан Шер (Ньюкасл ), Джордан Лотомба (Ніцца), Ерай Джюмерт (Базель).

Півзахисники: Граніт Джака (Арсенал), Деніс Закарія (Боруссія Менхенгладбах), Ремо Фройлер (Аталанта), Джібріль Соу (Айнтрахт Франкфурт), Адмір Мехмеді (Вольфсбург), Джердан Шакірі (Ліверпуль), Рубен Варгас (Аугсбург), Стівен Цубер (Айнтрахт Франкфурт), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз).

Нападники: Брель Емболо (Боруссія Менхенгладбах), Маріо Гавранович (Динамо Загреб), Харіс Сеферович (Бенфіка).

Чемпіонати Європи

Збірна Вельсу вдруге поспіль грає на чемпіонаті Європи. Вона дебютувала у фінальній стадії ЄВРО-2016 і виграла групу, випередивши Англію, Словаччину та Росію.

Найкращий результат на Євро: півфінал (2016)

Збірна Швейцарії вп'яте грає у фінальній частині ЄВРО. Всі п'ять були в рамках семи останніх чемпіонатів Європи.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016).

Історія протистоянь

Статистика очних зустрічей на користь Швейцарії, команда із країни надійних банків і годинників взяла верх в п'яти з семи матчів зі збірною Вельсу.

Хоча останній матч між цими командами завершився на користь останніх, але було це ще 10 років тому.

Цифри та факти

• Обидві команди дійшли до плей-оф Євро-2016. Швейцарці вибули в 1/8 фіналу, а валлійці дісталися аж до півфіналу, де були биті майбутнім чемпіоном Португалією.;

• Півзахисник збірної Швейцарії Джердан Шакірі і валлієць Неко Вільямс виступають разом в Ліверпулі;

• Збірна Швейцарії грає на четвертому поспіль великому турнірі. Крім Євро-2016, вона також виступала на ЧС-2014 і ЧС-2018. Там обидва рази швейцарці дійшли до 1/8 фіналу.;

• До Євро-2020 збірна Швейцарії провела 13 матчів на чемпіонатах Європи і здобула дві перемоги при п'яти нічиїх і шести поразках;

• У кваліфікації Євро-2020 команда Вельсу зазнала двох поразок у перших трьох матчах, але не програла в п'яти останніх (В3 Н2) і посіла друге місце в групі Е слідом за Хорватією.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Велесу аутсайдером. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 3,60. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Швейцарії - 2,42.

Прогноз Чемпіона

Перемога Швейцарії 1:0