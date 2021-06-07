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Збірна Вельсу зіграє зі збірною Швейцарії в групі A у першому турі чемпіонату Європи. Гра відбудеться в суботу, 12 червня, на Олімпійському стадіоні в Баку. Початок о 16:00 за київським часом.
Вельс - Швейцарія: анонс і прогноз на матч
Пряма трансляція на телеканаліх: Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Вельс - Швейцарія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.
В іншому матчі квартету A Турречина зіграє проти Італії. Гра в Римі відкриє Євро 11 червня о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України в стартовому матчі Євро зіграє проти Нідерландів.