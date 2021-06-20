Євро-2020. Туреччина - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Туреччини в третьому турі Євро-2020 зіграє проти збірної Швейцарії у рамках групи A. Матч відбудеться в неділю, 20 червня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Туреччина - Швейцарія наживо дивіться на нашому сайті.

Туреччина зазнала двох поразоу у перших двох турах (Італія - 0:3, Вельс - 0:2), а швейцарці зіграли внічию із Вельсом (1:1) і програли Італії (3:0).

В іншому матчі квартету A Італія зіграє з Вельсом. Поєдинок у Римі відбудеться одночасно.