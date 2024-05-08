Ломаченко розповів, як на нього вплине ранній час бою з Камбососом

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) вважає, що для нього краще провести поєдинок з Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) у ранній час.

Про це українець розповів порталу Top Rank.

"Мені здається я вперше в кар'єрі проведу поєдинок об 11:00. Для мене це навіть краще ніж битися ввечері, для мене це комфортніше. Ти прокидаєшся, снідаєш і проводиш бій і після цього ти можеш насолодитися цим прекрасним містом.

Неважливо, що я мав з битися з Камбососом колись, тому що все відбувається у свій час і Бог має особистий план на кожного. Тому я вірю, що цей момент правильний, якщо це відбувається прямо зараз", — підсумував Ломаченко.

Loma checking in from 🇦🇺



TR Real Time has arrived ➡️ https://t.co/XvTdCZphCB pic.twitter.com/hsfocoy462 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 7, 2024

Бій Камбососа з Ломаченком за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Джордж у липні 2023 року рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза. Водночас Василь у травні 2023-го поступився Девіну Хейні.

Раніше колишній чемпіон Олександр Гвоздик заявив, що Ломаченко не є українським героєм.