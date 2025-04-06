Інтер залишить досвідченого захисника ще на сезон
Центральний захисник Інтера Стефан Де Врей залишиться в міланському клубі ще на один сезон.
Про це повідомляє Руді Галетті.
Контракт Де Врея з Інтером діє до літа поточного року, проте в угоді прописана опція продовження ще на рік. Керівництво чемпіонів Італії задоволено грою 33-річного нідерландця у поточному сезоні та збирається активувати цю опцію. Остаточне рішення буде ухвалене влітку.
Де Врей перейшов у Інтер влітку 2018 року із Лаціо на правах вільного агента. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 1 асист у 34 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця збірної Нідерландів оцінюється в 7 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що Інтер вирішив викупити Ніколу Залевського, який належить Ромі та виступає за "чорно-синіх" на правах вільного агента.