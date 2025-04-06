Інтер залишить досвідченого захисника ще на сезон

Центральний захисник Інтера Стефан Де Врей залишиться в міланському клубі ще на один сезон.

Про це повідомляє Руді Галетті.

🚨‼️ Stefan #deVrij is set to remain at #Inter also next season.



⏳ Definitive decision expected in the summer, but Inzaghi considers him an important player and the performances of the 🇳🇱 CB are convincing the ⚫🔵 to extend his contract.



🤝 @valentinfurlan_ pic.twitter.com/5DqSPFjAal — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 4, 2025

Контракт Де Врея з Інтером діє до літа поточного року, проте в угоді прописана опція продовження ще на рік. Керівництво чемпіонів Італії задоволено грою 33-річного нідерландця у поточному сезоні та збирається активувати цю опцію. Остаточне рішення буде ухвалене влітку.

Де Врей перейшов у Інтер влітку 2018 року із Лаціо на правах вільного агента. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 1 асист у 34 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця збірної Нідерландів оцінюється в 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер вирішив викупити Ніколу Залевського, який належить Ромі та виступає за "чорно-синіх" на правах вільного агента.