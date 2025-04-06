Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Хргович викликав на бій зіркового боксера після перемоги над Джойсом

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 02:48
Хргович викликав на бій зіркового боксера після перемоги над Джойсом
Філіп Хргович
Instagram

Хорват Філіп Хргович (18-1, 14 КО) викликав на реванш Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Це він зробив після перемоги над британцем Джо Джойсом. Слова Філіпа цитує Sky Sports.

"Цей хлопець переміг Дюбуа, а я переміг його, тому хочу реванш із Даніелем Дюбуа.

Я дуже погано виступив у тому бою, але вітаю його, він чудово попрацював у своєму останньому бою проти Джошуа. Звичайно, я хочу одного дня провести з ним реванш", – сказав Хргович. 

32-річний хорват провів поєдинок проти Дюбуа в травні 2024 року. Він добре почав бій, але програв нокаутом у 8 раунді.

Бокс Джо Джойс Філіп Хргович Даніель Дюбуа

Філіп Хргович

Пора на пенсію? Джойс одноголосним рішенням суддів програв Хрговичу
Поєдинок за титул "реанімація кар'єри": анонс бою Джойс – Хргович
Джойс на 10 кг переважив Хрговича напередодні бою
Джойс та Хргович провели битву поглядів перед боєм
Він повільний, як туман: Хргович – про бій з Джойсом

Останні новини