Хргович викликав на бій зіркового боксера після перемоги над Джойсом

Хорват Філіп Хргович (18-1, 14 КО) викликав на реванш Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Це він зробив після перемоги над британцем Джо Джойсом. Слова Філіпа цитує Sky Sports.

"Цей хлопець переміг Дюбуа, а я переміг його, тому хочу реванш із Даніелем Дюбуа. Я дуже погано виступив у тому бою, але вітаю його, він чудово попрацював у своєму останньому бою проти Джошуа. Звичайно, я хочу одного дня провести з ним реванш", – сказав Хргович.

32-річний хорват провів поєдинок проти Дюбуа в травні 2024 року. Він добре почав бій, але програв нокаутом у 8 раунді.