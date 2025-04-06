Визначилися стартові складі Динамо та Лівого Берега на матч 23 туру УПЛ

Головні тренери Динамо Київ і Лівого Берега, Олександр Шовковський і Віталій Первак відповідно, визначилися зі стартовими складами на матч 23 туру УПЛ сезону-2024/25, який відбудеться в неділю, 6 квітня.

Склади команд:

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат

Лівий Берег: Механів, Шаповал, Семенов, Якимів, Соколов, Банада, Косовський, Приходько, М. Когут, Синиця, Шастал

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, початок – о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Динамо наразі лідирує в турнірній таблиці УПЛ з 54 очками в 22 матчах. У ЛЛівого Берега 22 бала та 11 місце.