Лунін може перейти в італійський топклуб

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін влітку поточного року може перейти в Мілан.

Про це повідомляє SpazioMilan.

Керівництво Мілана незадоволене виступати нинішнього голкіпера команди, Майка Меньяна, чий контракт діє до літа 2026 року. 29-річному французу висунули ультиматум: якщо до завершення сезону він не покращить свою гру – нової угоди йому не запропонують.

В разі прощання з Меньяном керівництво Мілана планує запросити на заміну йому саме Луніна. Контракт 26-річного українця з Реалом діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Луніна 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких він пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль". Суботній матч проти Валенсії українець із травмою провів на лаві запасних.