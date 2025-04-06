Олександрія обіграла Кривбас і продовжує переслідувати Динамо

В центральному матчі 23 туру УПЛ Олександрія вдома мінімально обіграла Кривбас із рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі в другому таймі забив бразильський легіонер Безерра.

Для Олександрії це четверта перемога поспіль в УПЛ. Команда Руслана Ротаня завдяки цьому успіху набрала 53 очка та залишилася на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Відставання від Динамо – 1 очко, у киян є ще один матч у запасі.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 6 квітня

Олександрія – Кривбас – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 58 Безерра

Олександрія: Єрмаков — Мартинюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко — Калюжний, Мішньов (Ковалець, 82), Шепелєв (Смирний, 88) — Цара (Беляєв, 61), Філіппов (Козак, 83), Безерра (Ващенко, 88).

Кривбас: Кліщук — Дібанго, Романчук, Конате, Понєдєльнік — Ікенна, Ілич, Луньов (Мендоса, 66) — Задерака (Аморозо, 67), Соса, Кузик.

Попередження: Цара, 56, Кравченко, 79, Калюжний, 84 — Конате, 90+2

Вчора, 5 квітня, Чорноморець мінімально обіграв ЛНЗ – 1:0.

Сьогодні в УПЛ відбудеться ще два матчі. О 15:30 розпочнеться поєдинок Динамо – Лівий Берег, о 18:00 – протистояння між донецьким Шахтарем і рівненським Вересом.