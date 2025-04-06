Є індивідуальні помилки, – Консейсау оцінив нічию Мілана з Фіорентиною

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау висловився про нічию з Фіорентиною в матчі 31 туру Серії А та поділився думками щодо гри команди в обороні.

Слова португальця наводить Football Italia.

"Є індивідуальні помилки й не лише в захисті. Команда припустилася невимушених помилок, на які не впливав суперник. Є певні моменти, які ми намагаємося покращити.



Ми працюємо над тим, щоб спробувати вдосконалитися. Для мене це непросто, адже це базові моменти, яким навчають із дитинства.



Ми також пропускаємо багато голів. Нам потрібно знайти цей баланс, тому що ми створюємо багато моментів. Підхід був поганим, це не те, що ми готували. Відповідальний за це, звісно, я", – розповів Консейсау.