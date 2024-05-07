Ломаченко проведе відкрите тренування перед боєм з Камбососом

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) проведе відкрите тренування перед боєм з Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Захід відбудеться у п’ятницю, 10 травня. Початок о 7:00 за київським часом.

See you Friday in Perth 👋



📍 Open Workout open to public | @WestAustralia pic.twitter.com/FfzUFzhXVd — Top Rank Boxing (@trboxing) May 6, 2024

Бій українця за титул IBF у легкій вазі проти Камбососа відбудеться 12 травня в Австралії.

У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.