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Ломаченко проведе відкрите тренування перед боєм з Камбососом

Сьогодні 13:35 80 0
Ломаченко проведе відкрите тренування перед боєм з Камбососом
Фото - Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) проведе відкрите тренування перед боєм з Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Захід відбудеться у п’ятницю, 10 травня. Початок о 7:00 за київським часом.

Бій українця за титул IBF у легкій вазі проти Камбососа відбудеться 12 травня в Австралії.

У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.

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