Ломаченко проведе відкрите тренування перед боєм з Камбососом

Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) проведе відкрите тренування перед боєм з Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Захід відбудеться у п’ятницю, 10 травня. Початок о 7:00 за київським часом.

See you Friday in Perth 👋



📍 Open Workout open to public | @WestAustralia pic.twitter.com/FfzUFzhXVd