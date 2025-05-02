Манчестер Юнайтед з дублем Фернандеша розгромив Атлетик, Тоттенгем розібрався із Буде/Глімт у Лізі Європи

У четвер, 1 травня, відбулися перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Атлетико Більбао. Доля протистояння фактично вирішилась у першому таймі. На 30-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Каземіро, який замкнув передачу на дальній стійці. За декілька хвилин Дані Вівіан сфолив на форварді МЮ Расмусу Гейлунну у воротарському майданчику, за що отримав червону картку – пенальті впевнено реалізував Бруну Фернандеш.

Португалець на останній хвилині першого тайму зміг оформити дубль, коли використав вихід віч-на-віч з голкіпером після елегантного пасу Угарте.

Тоттеннгем у паралельному матчі обіграв норвезький Буде/Глімт. У Лондоні рахунок відкрили вже на 1-й хвилині – 23-річний нападник Бреннан Джонсон головою замкнув передачу Рішарлісона. Подвоїв перевагу "шпор" Джеймс Меддісон, півзахисник ідеально прийняв дальню передачу Порро, обігравши голкіпера пробив у сітку воріт.

У другій половині рахунок до розгромного довів Домінік Соланке після реалізації пенальті. Буде/Глімт не здався та зміг відквитати один гол – відзначився Ульрік Салтнес.

Ліга Європи-2024/25

1/2 фіналу, 1 травня

Атлетик (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія) 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 30 Каземіро, 0:2 – 37 Фернандеш, 0:3 – 45 Фернандеш

Вилучення: Вівіан, 35

Тоттенгем (Англія) – Буде/Глімт (Норвегія) 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Джонсон, 2:0 – 34 Меддісон, 3:0 – 61 Соланке, 3:1 – 83 Салтнес

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 8 травня.

Нагадаємо, напередодні Барселона та Інтер зіграли у феєричну нічию у півфіналі Ліги чемпіонів, а Арсенал вдома поступився ПСЖ.