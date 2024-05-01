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25.04.2024 21:39 397

Ломаченко — Камбосос: усе про бій за титул чемпіона світу IBF

Сьогодні 21:00 66 0
Ломаченко — Камбосос: усе про бій за титул чемпіона світу IBF
#IBF, #Василь Ломаченко, #Анатолій Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу з Австралії Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) визначать нового чемпіона світу Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Пояс став вакантним після того, як його звільнив Девін Хейні, який перейшов у першу напівсередню вагу.

Коли відбудеться бій

У неділю, 12 травня 2024 року, на RAC Arena в австралійському Перті. Поєдинок буде проходити в 12 раундах у легкій вазі, а це означає, що вагова межа становитиме 61,2 кг.

Також в андеркарті буде поєдинок Ендрю Молони (26-3, 16 КО) та Педро Гевари (41-4, 22 КО) за тимчасовий пояс чемпіона світу за версією WBC у суперлегкій вазі та бій Ніни Хьюз (6-0, 2 КО) у найлегшій вазі (до 53,5 кг) проти Чернеки Джонсон (15-2, 6 КО).

О котрій годині почнеться бій

Очікується, що бійці вийдуть на ринг не раніше 8:00 годині за київським часом.

Профіль боксерів

Василь Ломаченко (Україна). 36 років, 17 перемог проти 3 поразок в профі ринзі, 11 з цих перемог — нокаутом.

Джордж Камбосос (Австралія). 30 років, 21 перемогу, 2 поразки та 0 нічиїх, причому 10 з цих перемог — нокаутом.

Камбосос б'ється в ортодоксальній стійці, тоді як Ломаченко у стійці лівші.

Статистика

Ломаченко має перевагу в потужності над Камбососом, маючи 65% нокаутів проти 48% в австралійця. Українець старший за суперника на 6 років, йому 36 років.

Камбосос має перевагу у зрості (8 см) над українцем.

Досвід Ломаченка як професійного бійця відносно такий же, як у Камбососа-молодшого, він провів на 3 бої менше та дебютував у 2013 році, на 4 місяці пізніше, ніж Джордж, чий перший професійний бій також відбувся у 2013 році.

Василь Ломаченко займає третю позицію в рейтингу за версією IBF і першу за рейтингом RING у легкій вазі.

Зараз Джордж Камбосос посідає друге місце в рейтингу IBF і сьоме в рейтингу RING у категорії 61,2 кг.

Форма боксерів

Ломаченко переміг трьох з п’яти своїх останніх суперників, двічі пройшовши повну дистанцію. Свій останній поєдинок Василь програв Девіну Хейні 20 травня 2023 року одноголосним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та WBO. До цього він переміг Джемейна Ортіса 29 жовтня 2022 року одноголосним рішенням суддів у 12 раундах.

Також він здолав Річардом Коммі 11 грудня 2021 року та Масайоші Накатані 26 червня 2021 року. Зустріч з японцем завершилася технічним нокаутом у 9 раунді.

17 жовтня 2020 року українець поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу за версіями WBА, IBF і WBO у легкій вазі.

Своєю чергою, Джордж Камбосос переміг трьох з останніх п’яти суперників. Свій останній бій проти Максі Хьюза за чемпіонський пояс за версією IBO він провів 22 липня 2023 року та здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

До цього він двічі програв Девіну Хейні за титул абсолютного чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBC та WBO. 16 жовтня 2022 року бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь американця.

Цьому поєдинку передувала поразка в Мельбурні, що відбулася 5 червня 2022 року і завершилася одноголосним рішенням суддів на користь Хейні.

Перед цим австралієць несподівано переміг Теофімо Лопеса, 27 листопада 2021 року, роздільним рішенням суддів у їхньому бою за титул чемпіона світу за версіями WBA та IBF. Також австралієць здолав Лі Селбі 31 жовтня 2020 року роздільним рішенням суддів у їхньому бою за пояс IBF.

Активність

Що стосується активності останнім часом, то Джордж Камбосос бився більше, ніж Василь Ломаченко.

Українець останній бій провів 11 місяців тому, в той час, як австралієць востаннє бився 9 місяців тому.

Останні 5 боїв Ломаченка відбулися протягом 3 років та 6 місяці, тобто він бився в середньому кожні 8 місяців і 17 днів. У цих боях він провів загалом 57 раундів, тобто вони тривали в середньому 11,4 раунду.

Останні 5 боїв Камбососа відбулися протягом 3 років та 6 місяців, тобто він бився в середньому кожні 8 місяців і 14 днів. У цих боях він провів загалом 60 раундів, тобто в середньому вони тривали 12 раундів.

Де дивитися бій

Поєдинок Ломаченко — Камбосотранслюватиметься Sky Sports Action у Великій Британії, у США на ESPN. В Україні трансляція бою під питання. Медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором промоутерської компанії Top Rank, яку представляє Ломаченко, ще на початку повномасштабного відмовилась від показу боїв представника Білгород-Дністровського через сумнівну репутацію боксера.

Ставки букмекерів

Українець вважається фаворитом бою.

  • Перемога  Ломаченка — 1,16
  • Перемога Камбососа — 5,6
  • Нічия — 23,0

Прогноз Чемпіона

Перемога Камбососа роздільним рішенням суддів.

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