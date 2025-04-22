З натяком на Атлетико: центрбек Тоттенгема хоче спробувати свої сили в Ла Лізі

Основний захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро не приховує свого бажання змінити клубну прописку та чемпіонат.

Про це повідомляє The Athletic.

Чинний контракт клубу з 26-річним аргентинцем розрахований до літа 2026 року. Останні кілька місяців йдуть розмови про майбутнє футболіста, яким цікавиться мадридський Атлетико.

На тлі чуток про цей трансфер Ромеро вирішив підлити масла у вогонь, заявивши про бажання пограти в чемпіонаті Іспанії.

"Мені залишилося опинитися в Ла Лізі. Чесно кажучи, я б із задоволенням пограв там. Я хотів би там грати, тому що це ліга, якої мені не вистачає", – сказав Ромеро.

У нинішньому сезоні Крістіан Ромеро взяв участь у 23 матчах Тоттенгема в усіх турнірах, пропустивши при цьому 20 поєдинків через травму підколінного сухожилля.

Нагадаємо, що Рома та Інтер ведуть боротьбу за найкращого бомбардира чемпіонату Нідерландів.