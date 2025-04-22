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З натяком на Атлетико: центрбек Тоттенгема хоче спробувати свої сили в Ла Лізі

Олексій Погорелов — 22 квітня 2025, 15:43
Крістіан Ромеро
Крістіан Ромеро
Тоттенгем

Основний захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро не приховує свого бажання змінити клубну прописку та чемпіонат.

Про це повідомляє The Athletic.

Чинний контракт клубу з 26-річним аргентинцем розрахований до літа 2026 року. Останні кілька місяців йдуть розмови про майбутнє футболіста, яким цікавиться мадридський Атлетико.

На тлі чуток про цей трансфер Ромеро вирішив підлити масла у вогонь, заявивши про бажання пограти в чемпіонаті Іспанії.

"Мені залишилося опинитися в Ла Лізі. Чесно кажучи, я б із задоволенням пограв там. Я хотів би там грати, тому що це ліга, якої мені не вистачає", – сказав Ромеро.

У нинішньому сезоні Крістіан Ромеро взяв участь у 23 матчах Тоттенгема в усіх турнірах, пропустивши при цьому 20 поєдинків через травму підколінного сухожилля.

Нагадаємо, що Рома та Інтер ведуть боротьбу за найкращого бомбардира чемпіонату Нідерландів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Тоттенгем Атлетико Мадрид Крістіан Ромеро

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