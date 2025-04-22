Біловар: Недооцінки Олександрії немає

Центральний захисник Динамо Крістіан Біловар розповів про те, кого кияни сприймають небезпечнішим конкурентом в боротьбі за чемпіонство – Олександрію чи Шахтар.

Слова 24-річного футболіста наводить Футбол 360.

"Для нас обидві команди – прямі конкуренти. Немає якоїсь недооцінки Олександрії. Знаю, що багато людей говорять, що ми їх не сприймаємо. Мені здається, вони ще у першому колі показали, що це дуже пристойна команда і по грі, і по гравцях. Усі кажуть, що Шахтар наш прямий конкурент, але таблиця показує зовсім інакше", – заявив захисник.

За 5 турів до фінішу чемпіонату Динамо в турнірній таблиці УПЛ випереджає Олександрію та Шахтар на 6 і 10 очок відповідно. У 25 турі донецький клуб програв Колосу 2:4.

На рахунку Біловара 24 матчі за Динамо в усіх турнірах у поточному сезоні.