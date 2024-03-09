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Стала відома статистика ударів бою Паркер - Чжилей

Сьогодні 14:37 116 0
Стала відома статистика ударів бою Паркер - Чжилей
#Джозеф Паркер, #Чжан Чжилей

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) у бою з Чжаном Чжилеєм (26-2-1, 21 KO) наніс більше точних ударів від суперника. 

Про це повідомляє портал CompuBox.

Джозеф наніс 101 удар проти 75 у Паркера. Чжилей активніше працював джебом - 35 проти 22. Паркер завдав більше силових ударів - 79 проти 40.

Відзначимо, що Паркер двічі побував у нокдауні - у третьому та восьмому раунді. Проте зміг виграти бій проти Чжана роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. 

Повноцінним володарем поясу WBO є українець Олександр Усик.

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