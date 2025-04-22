Рома та Інтер ведуть боротьбу за найкращого бомбардира чемпіонату Нідерландів

Два італійських топклуби претендують на атакувального півзахисника Твенте Сема Стейна.

Про це повідомляє De Telegraaf.

За їхньою інформацією, мова йде про Рому та Інтер. Попри те, що Стейн грає на позиції півзахисника, у поточному сезоні він впевнено лідирує у бомбардирській гонці Ередивізіе, відзначившись 23 голами в 28 матчах. Найближчого переслідувача, Троя Перротта із АЗ АЛкмаар, він випереджає на 9 голів.

23-річний хавбек привабив Рому та Інтер зокрема і тим, що у його контракті прописана цілком доступна клаусула в розмірі 10 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює гравця у 16 мільйонів. Контракт із Твенте діє до літа 2028 року.

Минулого тижня повідомлялося про те, що форвард Роми Артем Довбик може перейти в Ювентус.