Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рома та Інтер ведуть боротьбу за найкращого бомбардира чемпіонату Нідерландів

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 15:28
Рома та Інтер ведуть боротьбу за найкращого бомбардира чемпіонату Нідерландів
Сем Стейн
Getty Images

Два італійських топклуби претендують на атакувального півзахисника Твенте Сема Стейна.

Про це повідомляє De Telegraaf.

За їхньою інформацією, мова йде про Рому та Інтер. Попри те, що Стейн грає на позиції півзахисника, у поточному сезоні він впевнено лідирує у бомбардирській гонці Ередивізіе, відзначившись 23 голами в 28 матчах. Найближчого переслідувача, Троя Перротта із АЗ АЛкмаар, він випереджає на 9 голів.

23-річний хавбек привабив Рому та Інтер зокрема і тим, що у його контракті прописана цілком доступна клаусула в розмірі 10 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює гравця у 16 мільйонів. Контракт із Твенте діє до літа 2028 року.

Минулого тижня повідомлялося про те, що форвард Роми Артем Довбик може перейти в Ювентус.

Рома Твенте Інтер Мілан

Інтер Мілан

Флік: Інтер дуже розумний тактично
Основний форвард Інтера не допоможе клубу в найближчих матчах: відома причина
Суперкомп'ютер назвав фаворита поточного розіграшу Ліги чемпіонів після матчів 1/4 фіналу
Півфіналіст поточного розіграшу Ліги чемпіонів працює над трансфером вінгера Марселя
Талановитий півзахисник Реала зацікавив низку клубів з топових чемпіонатів

Останні новини