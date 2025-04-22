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Манчестер Сіті отримав від УЄФА 5 мільйонів євро

Олексій Погорелов — 22 квітня 2025, 15:22
Манчестер Сіті отримав від УЄФА 5 мільйонів євро
Жузеп Гвардіона
Getty Images

УЄФА заплатив Манчестер Сіті 5,14 мільйона євро за те, що англійський клуб відпустив найбільшу кількість гравців на міжнародні матчі.

Про це повідомляє ESPN.

Другим після "містян" за отриманою сумою іде Реал Мадрид, якому заплатили 4,79 мільйона, у той час, як міланський Інтер отримав 4,65 мільйона.

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Рекордні 233 мільйони євро були розподілені між 901 клубом з усіх 55 асоціацій-членів УЄФА за виступ гравців у змаганнях національних збірних: Лізі націй УЄФА-2020/21 і 2022/23, відбіркових матчах чемпіонату Європи у 2022 і 2024 роках, а також Євро-2024.

Клуби отримали рівну частку за кожного гравця, випущеного на кожен матч кваліфікації Ліги націй УЄФА та Євро, а також фіксовану суму на одного гравця в день під час фінального турніру.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Сіті вирішив позбутися ще одного зіркового гравця.

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Манчестер Сіті

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