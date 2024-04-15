Головне
"Мої герої — всі 60 тисяч жінок у ЗСУ": перша українка на Евересті піднялась на Аннапурну
Сьогодні 06:30 296
Баєр вперше у своїй історії став чемпіоном Німеччини
Вчора 20:20 1384
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу
Вчора 20:06 21030 3
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги
Вчора 19:20 538
Прометей став чемпіоном України сезону-2023/2024
Вчора 18:35 395
Ціціпас, упевнено здолавши Рууда, знову виграв Мастерс у Монте-Карло
Вчора 18:23 441
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу
Вчора 18:17 4913
Кислий борщ у миску: Дніпро переміг Черкаські Мавпи та вийшов у фінал Суперліги
Вчора 16:56 626
Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ
Вчора 14:58 4805
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 11:55 923 1
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 601
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 777
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 352
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 912
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1084

Раян Гарсія — Спенсу: Що з тобою, бл**ь, не так?

Сьогодні 08:47 122 0
Раян Гарсія — Спенсу: Що з тобою, бл**ь, не так?
#Раян Гарсія, #Еррол Спенс

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) агресивно звернувся до ексчемпіона світу Еррола Спенса (28-1, 22 КО). За чутками, Спенс вирішив припинити співпрацю з тренером Дерріком Джеймсом через небажання оплачувати його роботу. Гарсія виступив на захист відомого наставника. 

Запис прямого етеру в X (Twitter), під час якого Раян здійснив випав у бік Еррола, з’явився на сторінці AccordingToBoxing. 

«На**й Еррола. Так, на**й Еррола. Ти не хочеш платити йому гроші. Це ху***о. Це бізнес, але все-таки… Ну ж бо, виродку! Він був з тобою всю кар’єру! Що з тобою, бл**ь, не так?» — сказав Гарсія, який наразі тренується під керівництвом Дерріка Джеймса. 

Зазначимо, Еррол Спенс вирішив розпрощатися з Джеймсом після поразки від Теренса Кроуфорда за звання абсолютного чемпіона світу. Сам Деррік нещодавно заявив, що коли Раян Гарсія та Френк Мартін завершать кар’єри, він припинить тренувати боксерів. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу 21030 3
Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу Онопрієнко виборола бронзу на етапі Кубку світу 4913
Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ Шахтар у меншості переміг Ворсклу в 24 турі УПЛ 4805
Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024 Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024 6858
Визначились пари плей-ін НБА Визначились пари плей-ін НБА 6894
Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів Збірним України офіційно призначили нових головних тренерів 9164
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92974
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36801 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11059 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48413 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107266
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40043