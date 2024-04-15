Раян Гарсія — Спенсу: Що з тобою, бл**ь, не так?

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) агресивно звернувся до ексчемпіона світу Еррола Спенса (28-1, 22 КО). За чутками, Спенс вирішив припинити співпрацю з тренером Дерріком Джеймсом через небажання оплачувати його роботу. Гарсія виступив на захист відомого наставника.

Запис прямого етеру в X (Twitter), під час якого Раян здійснив випав у бік Еррола, з’явився на сторінці AccordingToBoxing.

«На**й Еррола. Так, на**й Еррола. Ти не хочеш платити йому гроші. Це ху***о. Це бізнес, але все-таки… Ну ж бо, виродку! Він був з тобою всю кар’єру! Що з тобою, бл**ь, не так?» — сказав Гарсія, який наразі тренується під керівництвом Дерріка Джеймса. Ryan Garcia Says “F*** Errol Spence”‼️



Ryan goes in on Errol for ripping Derrick James off & says he payed Derrick more than what Errol did even though he’s getting paid less…This is a bad look for Spence getting cooked by Ryan…Wow‼️



🎥Source: (Boxing War) on Facebook… pic.twitter.com/9PaGOqJOFo — AccordingToBoxing (@AccordToBoxing) April 14, 2024

Зазначимо, Еррол Спенс вирішив розпрощатися з Джеймсом після поразки від Теренса Кроуфорда за звання абсолютного чемпіона світу. Сам Деррік нещодавно заявив, що коли Раян Гарсія та Френк Мартін завершать кар’єри, він припинить тренувати боксерів.