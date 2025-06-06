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Україна U-21 – Іспанія U-21: пряма трансляція товариського матчу напередодні Євро-2025

Станіслав Лисак — 6 червня 2025, 09:30
Україна U-21 – Іспанія U-21: пряма трансляція товариського матчу напередодні Євро-2025
УАФ

Збірна України U-21 зіграє з Іспанією U-21 товариський поєдинок у межах підготовки до чемпіонату Європи-2025.

Зустріч відбудеться сьогодні, 6 червня, в передмісті Мадрида Алькорконі на арені "Санто Домінго Стедіум". Початок – о 21:30 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO, а також на сайті Чемпіон.

Фінальна частина молодіжного Євро-2025 відбуватиметься у Словаччині з 12 червня по 5 липня. На груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Напередодні стала відома заявка збірної України U-21 на чемпіонат Європи-2025.

Збірна України U-21 Євро-2025 U-21

Збірна України U-21

Збірна України U-21 зіграє з Іспанією напередодні чемпіонату Європи-2025
Визначилася заявка збірної України на Євро-2025 U-21
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