Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 KO) та обов'язковий претендент на титул IBF Філіп Хргович (17-0, 14 KO) завершують угоду про бій.

Таку інформацію повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Бій має відбутися 1 червня в Саудівській Аравії.

Вечір боксу очолить поєдинок чемпіона WBC, WBO та IBF Артура Бетербієва проти чемпіона WBO Дмітрія Бівола.

Filip Hrgovic and Daniel Dubois are finalizing a deal for a June 1 heavyweight bout on the Beterbiev-Bivol undercard, sources told ESPN. Hrgovic is ESPN’s No. 5 heavyweight; Dubois is No. 9. Between Wilder-Zhang and Hrgovic-Dubois, four of ESPN’s top-10 heavyweights in action. pic.twitter.com/Fo6pqT1L5S — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 22, 2024

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником колишнього чемпіона WBC Деонтея Вайлдера має стати китайський супертяж Чжан Чжилей. Бій також має відбутися 1 червня в андеркарді бою Бівол – Бетербієв.