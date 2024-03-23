Головне
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
Сьогодні 12:28 154
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
Сьогодні 11:44 226
Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій
Сьогодні 10:48 132
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері голкіпера збірної України
Сьогодні 09:48 399
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії
Сьогодні 08:28 233
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки
Сьогодні 00:53 5332
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2
Вчора 22:38 10304
NAVI поступилися Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2
Вчора 22:06 447
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Вчора 19:46 1065
Україна розучилася грати в бий-біжи
Вчора 14:46 1693
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:57 631
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:25 617
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:10 699
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:23 886
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:00 764

Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій

Сьогодні 10:48 132 0
Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій
Фото - Getty Images
#Філіп Хргович, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 KO) та обов'язковий претендент на титул IBF Філіп Хргович (17-0, 14 KO) завершують угоду про бій.

Таку інформацію повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Бій має відбутися 1 червня в Саудівській Аравії.

Вечір боксу очолить поєдинок чемпіона WBC, WBO та IBF Артура Бетербієва проти чемпіона WBO Дмітрія Бівола.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків. 

Раніше повідомлялося, що наступним суперником колишнього чемпіона WBC Деонтея Вайлдера має стати китайський супертяж Чжан Чжилей. Бій також має відбутися 1 червня в андеркарді бою Бівол – Бетербієв.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна розучилася грати в бий-біжи Україна розучилася грати в бий-біжи 1693
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 3637
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 10304
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця 2778
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки 5332
Маркевич — про гру боснійців: "Це був антифутбол" Маркевич — про гру боснійців: "Це був антифутбол" 2113
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10784 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338054 9
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13232
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29946 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36145 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358503