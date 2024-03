Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 KO) та обов'язковий претендент на титул IBF Філіп Хргович (17-0, 14 KO) завершують угоду про бій.

Таку інформацію повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Бій має відбутися 1 червня в Саудівській Аравії.

Вечір боксу очолить поєдинок чемпіона WBC, WBO та IBF Артура Бетербієва проти чемпіона WBO Дмітрія Бівола.

Filip Hrgovic and Daniel Dubois are finalizing a deal for a June 1 heavyweight bout on the Beterbiev-Bivol undercard, sources told ESPN. Hrgovic is ESPN’s No. 5 heavyweight; Dubois is No. 9. Between Wilder-Zhang and Hrgovic-Dubois, four of ESPN’s top-10 heavyweights in action. pic.twitter.com/Fo6pqT1L5S